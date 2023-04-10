Сергей Лазарев споёт для юных фигуристов на финале Кубка Московского спорта

23 апреля на малой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» пройдёт финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию. В нём примут участие команды из 19 спортивных школ города, показавших лучшие результаты на предыдущих этапах, а также победители регулярных этапов, чьи школы не прошли в финал турнира.

По результатам финала организаторы Кубка планируют создание первой детской сборной команды города Москвы по фигурному катанию на коньках с перспективой подготовки к выступлению на Олимпийских играх 2030 года.

Хедлайнером музыкальный части станет знаменитый российский певец Сергей Лазарев.

«Концерты на спортивных мероприятиях всегда особенные, на них совершенно другая атмосфера. Ты ощущаешь свою ответственность за настрой спортсменов и зрителей, чувствуешь, что можешь своей музыкой повлиять на результат – это очень вдохновляет. Сейчас же я буду выступать не просто перед спортсменами, а перед детьми, подростками, юношами и девушками, которые занимаются одним из самых эстетичных видов спорта. Я желаю им показать красивые выступления и получить от процесса настоящее удовольствие», – сказал Лазарев.