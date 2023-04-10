Жулин отреагировал на переход в его группу Худайбердиевой и Базина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на переход в его группу чемпионов России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Ранее дуэт тренировался под руководством Дениса Самохина.

«В телеграм-каналах в комментариях пишут «Жулин собрал всех покемонов». Насчёт покемонов ничего сказать не могу, но отличных спортсменов действительно стало ещё больше! Работаем дальше», — написал Жулин в своём телеграм-канале.

В группе Жулина тренируются олимпийские чемпионы и призёры Игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые ещё не объявили о завершении карьеры. К известному наставнику недавно перешли пропустившие сезон Александра Степанова и Иван Букин. Также в команде Жулина несколько молодых дуэтов.