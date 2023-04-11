«Цели только самые амбициозные». Жулин — о приходе в его группу Худайбердиевой и Базина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о целях перешедших в его группу чемпионов России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Ранее дуэт тренировался под руководством Дениса Самохина.

«Да, Егор и Елизавета теперь в нашей группе. Они ко мне обратились, и я их взял. Цели только самые амбициозные. Они сильные ребята, чемпионы России. У нас сформировалась сильная группа. Будем работать», – приводит слова Жулина Metaratings.

В группе Жулина тренируются олимпийские чемпионы и призёры Игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые ещё не объявили о завершении карьеры. К известному наставнику недавно перешли пропустившие сезон Александра Степанова и Иван Букин. Также в команде Жулина несколько молодых дуэтов.