Гуменник рассказал, как Москвина отреагировала на показательный под Rammstein

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о реакции Тамары Москвиной на показательный номер спортсмена под «Rammstein».

«— А Тамара Николаевна Москвина как отнеслась к этому номеру?

— Она выходила иногда на лёд, смотрела, что я репетирую, не была против», — сказал фигурист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, показательный номер Петра Гуменника поставлен под песню «Rammstein» – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Полное интервью вы можете прочитать эксклюзивно на сайте «Чемпионата» 11 апреля в 13:00.