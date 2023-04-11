Гуменник рассказал, как Москвина отреагировала на показательный под Rammstein
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Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о реакции Тамары Москвиной на показательный номер спортсмена под «Rammstein».
«— А Тамара Николаевна Москвина как отнеслась к этому номеру?
— Она выходила иногда на лёд, смотрела, что я репетирую, не была против», — сказал фигурист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Напомним, показательный номер Петра Гуменника поставлен под песню «Rammstein» – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
Полное интервью вы можете прочитать эксклюзивно на сайте «Чемпионата» 11 апреля в 13:00.
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