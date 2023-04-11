Гуменник — о костюме для шоу Тутберидзе: штаны купил в магазине для неформалов

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России, Пётр Гуменник рассказал об образе для показательной программы под Rammstein.

«Кататься в жилетке не шибко удобно, тут многие стразы-шипы железные. Она довольно тяжёлая, разрывается. С костюмом очень интересная история вышла. Штаны я заказал в каком-то онлайн-магазине для неформалов. Жилеткой со мной поделился Дима Ефремов, он приходит к нам на лёд тренировать и ещё играет в рок-группе. Эта жилетка — из его клипа. Мы с папой приделали к ней клейкую ленту, чтобы жилетка спереди соединялась и не отлетала назад. Тату-рукав и браслеты мы с Николаем Юрьевичем [Морошкиным] купили в рок-магазине. Футболку я заказал обычную белую, и Николай Юрьевич с тем же Димой Ефремовым порезали её ножиком и разрисовали баллончиком с краской», – сказал Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» 11 апреля в 13:00.