«Тренер боялась, что меня не примут». Гуменник — о показательном под Rammstein

Серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник рассказал об отношении тренера, Вероники Дайнеко, к показательному под Rammstein.

«— Почему такой классный эксперимент — и не на турнире по шоу-программам?

— Это довольно рискованный эксперимент. Вероника Анатольевна (Дайнеко) очень боялась, что меня не примут в таком образе. Не хотела даже, чтобы меня тут объявляли, говорила, чтобы я парик надел и анонимно откатал программу (улыбается). К шоу-программам другая идея была. А после этого турнира решили ещё один номер поставить, и тут я уже своё мнение высказал — хочу Rammstein.

— Вероника Анатольевна не разделяет твои музыкальные предпочтения?

— Её почему-то смущает именно Rammstein, про группу много разных слухов ходит. Но по большей части это всё неправда», — сказал фигурист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.