Гуменник рассказал, что Москвина посоветовала ему выступить в шоу Тутберидзе

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, как принял решение участвовать в шоу Тутберидзе.

«— Как вообще ты оказался именно в шоу «Чемпионы на льду»? Этой весной проходит множество разных туров.

— Тамара Николаевна [Москвина] мне предложила, сказала, что есть такая возможность поучаствовать в шоу, и я согласился», — сказал Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, показательный номер Петра Гуменника поставлен под песню Rammstein – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.