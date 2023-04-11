Гуменник рассказал, что Москвина посоветовала ему выступить в шоу Тутберидзе
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Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, как принял решение участвовать в шоу Тутберидзе.
«— Как вообще ты оказался именно в шоу «Чемпионы на льду»? Этой весной проходит множество разных туров.
— Тамара Николаевна [Москвина] мне предложила, сказала, что есть такая возможность поучаствовать в шоу, и я согласился», — сказал Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Напомним, показательный номер Петра Гуменника поставлен под песню Rammstein – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
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