Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник рассказал, что Москвина посоветовала ему выступить в шоу Тутберидзе

Гуменник рассказал, что Москвина посоветовала ему выступить в шоу Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, как принял решение участвовать в шоу Тутберидзе.

«— Как вообще ты оказался именно в шоу «Чемпионы на льду»? Этой весной проходит множество разных туров.

— Тамара Николаевна [Москвина] мне предложила, сказала, что есть такая возможность поучаствовать в шоу, и я согласился», — сказал Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, показательный номер Петра Гуменника поставлен под песню Rammstein – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
«Тренер хотела, чтобы я катался анонимно». Как лучший фигурист России жёг под Rammstein
Эксклюзив
«Тренер хотела, чтобы я катался анонимно». Как лучший фигурист России жёг под Rammstein
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023