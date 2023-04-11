Гуменник объяснил, почему не катает номер с «Русского вызова» на шоу Тутберидзе

Российский фигурист, победитель финала Гран-при России, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник рассказал, почему не катает «Болеро» на шоу Тутберидзе.
«— Некоторые участники тура катают как раз номера с турнира шоу-программ. Были ли мысли оставить «Болеро» с горящим сердцем?
— Были мысли. Мне сначала написали, что будет по две программы в шоу, но потом отметили, что в Москве и Питере будет по одной. Мы поставили Rammstein как вторую к «Болеро», но потом подумали, что они сильно похожи, и поставили ещё третью», — объяснил Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Напомним, фигурист катает показательный номер под песню Rammstein – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
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