Гуменник объяснил, почему не катает номер с «Русского вызова» на шоу Тутберидзе

Российский фигурист, победитель финала Гран-при России, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник рассказал, почему не катает «Болеро» на шоу Тутберидзе.

«— Некоторые участники тура катают как раз номера с турнира шоу-программ. Были ли мысли оставить «Болеро» с горящим сердцем?

— Были мысли. Мне сначала написали, что будет по две программы в шоу, но потом отметили, что в Москве и Питере будет по одной. Мы поставили Rammstein как вторую к «Болеро», но потом подумали, что они сильно похожи, и поставили ещё третью», — объяснил Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, фигурист катает показательный номер под песню Rammstein – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.