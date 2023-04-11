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Пётр Гуменник — о шоу-номере: сам хотел такой же грим, как у Тилля Линдеманна

Российский фигурист, ученик Вероники Дайнеко, серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал об образе для показательной программы под Rammstein.

«— Сколько времени уходит на мейк-ап перед выступлением?

— Минут семь-восемь где-то. Довольно быстро.

— Не было страшно идти на такие перемены?

— Нет, я сам хотел. В клипе «Mein Herz Brennt, Piano Version» у Тилля Линдеманна такой грим, я хотел, чтобы был такой же», — сказал фигурист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, Пётр Гуменник исполняет показательный номер под песню Rammstein – «Mein Herz brennt», премьера состоялась 8 апреля в рамках шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.