«Форма иногда уходит без спроса». Пётр Гуменник — о четверных прыжках в межсезонье

Серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник рассказал о физической форме в межсезонье.

«— На прыжковом баттле ты вчера выступил очень мощно, собрал несколько четверных, флип в каскаде с риттбергерами. Как по окончании сезона удаётся удерживать форму?

— К сожалению, форма обычно меня не спрашивает, иногда приходит, иногда уходит без спроса. Самое сложное — к соревнованиям найти точку входа в форму либо постараться её удерживать подольше, если она уже есть. А в межсезонье уже как пойдёт», — сказал Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.