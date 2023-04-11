Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Форма иногда уходит без спроса». Пётр Гуменник — о четверных прыжках в межсезонье

«Форма иногда уходит без спроса». Пётр Гуменник — о четверных прыжках в межсезонье
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2023, победитель финала Гран-при России, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник рассказал о физической форме в межсезонье.

«— На прыжковом баттле ты вчера выступил очень мощно, собрал несколько четверных, флип в каскаде с риттбергерами. Как по окончании сезона удаётся удерживать форму?

— К сожалению, форма обычно меня не спрашивает, иногда приходит, иногда уходит без спроса. Самое сложное — к соревнованиям найти точку входа в форму либо постараться её удерживать подольше, если она уже есть. А в межсезонье уже как пойдёт», — сказал Гуменник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Материалы по теме
«Тренер хотела, чтобы я катался анонимно». Как лучший фигурист России жёг под Rammstein
Эксклюзив
«Тренер хотела, чтобы я катался анонимно». Как лучший фигурист России жёг под Rammstein
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023