«Хочу полностью перезагрузиться». Елизавета Туктамышева — о планах на сезон-2023/2024

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о планах на следующий сезон и мотивации продолжать карьеру в 26 лет.

«Пока у меня есть настроение приходить на тренировки, вдохновение на какие-то образы – мне это интересно. Пока человек чем-то увлекается, пока это не вызывает у него абсолютно негативных эмоций, это не так сложно даётся. Если бы это губило моё здоровье или жизнь, то я, конечно, раньше бы немного закончила. А так, сейчас на шоу тройной аксель прыгаю на утренних тренировках, и это мне не доставляет каких-то забот. Это прикольно с классной командой идти вперёд, и мне нравится. В этом и мотивация – просто совершенствоваться. Комфортные условия мне создали, чтобы я этого хотела.

Очень насыщенный график, пока не думала не о программах, ни о чём. Я хочу полностью перезагрузиться, понять, что мне интересно, потому что всё-таки 26 лет и заниматься только одним делом я не могу. Мне нужно сейчас понять, что мне делать дальше. Конечно, я хочу кататься, но также я хочу развиваться, заниматься саморазвитием каким-то, чтобы потом, после завершения карьеры, сменить род деятельности», — сказала Туктамышева в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале.