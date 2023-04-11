Елизавета Туктамышева — о тренировках: не люблю конкурировать с кем-то. Есть я, и всё

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева объяснила, почему на протяжении практически всей карьеры ей нравится быть единственной сильной фигуристкой в группе Алексея Мишина и не испытывать конкуренции на тренировках.

«Вообще потрясающе, не вижу в этом ничего плохого. Жёсткая конкуренция на постоянной основе в группе мне не так сильно помогает. Я знаю, что есть девочки, которые очень круто катаются и прыгают, и если я хочу поехать на чемпионаты мира и Европы, то я должна совершенствоваться.

Но именно в тренировочной среде мне бы это очень мешало. Я, видимо, слабый человек в этом плане, не люблю конкурировать с кем-то. Есть я, и всё. Особенно если сравнивать начинают, я это терпеть не могу: «Вот посмотри, как она делает». Лучше со льда выйти.

Что больше мотивирует – когда тренер журит или хвалит? Меня хвалить вообще не очень хорошо. Я как-то расслабляюсь, видимо. Но в то же время шеф очень грамотно поступает – хвалит не так часто, но именно в тот момент, так чётко, что это даёт вдохновение.

А ругать… Он может заставить что-то делать, но очень вежливо. Кричать на меня или ругаться не надо, а вот так вежливо: «Ну, вот надо произвольную откатать, всё-таки сезон скоро». Я такая: «Ну да, да, надо». Всё очень тактично», — сказала Туктамышева в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале.