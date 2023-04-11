Елизавета Туктамышева: нет такого, что Олимпиада для меня это какая-то фигня

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к Олимпийским играм, на которых она пока так и не выступила.

«Ты всегда можешь выбрать своё поведение, свои эмоции. Ты всегда делаешь выбор в пользу чего-то: будет ли тебе от этого выбора плохо, или нормально, или даже хорошо. В плане Олимпиады, когда ты пропустил третий раз, можно было убиться об стену или что там люди делают, когда что-то сильно теряют. Или можно было подумать: ну, что сейчас уже сделать…

Я не жалею ни о чём, потому что в свой последний олимпийский сезон я была в очень хорошей форме и сделала всё от меня зависящее. Но были девочки ещё лучше, которые поехали на Олимпиаду. И тут не было никаких сожалений, ничего.

Если мы говорим о следующей Олимпиаде, то там непонятно. Естественно, я бы хотела съездить, если возможность представится. Нет такого, что Олимпиада для меня это какая-то фигня, и я решила, мол, всё, я без Олимпиады. Конечно, мне было бы очень приятно там выступить или просто поехать посмотреть атмосферу. Но и без этого я прекрасно проживу, у меня хорошие титулы, я долго катаюсь.

Говорите, могла выиграть в 2014 году? У меня начался пубертат, в голове начались сомнения. А когда в голове сомнения, для меня это всё… Какие сомнения? В себе. Что ты не сможешь, не достойна. У меня всегда в начале сезона есть чёткое понимание, где я буду в сезоне. И это всегда работает или я себя так настраиваю. В 2015-м я чётко понимала: здесь есть шанс. А в 2014-м я понимала, что есть Юлия Липницкая, есть Аделина Сотникова. Есть Елизавета Туктамышева? Я себе не смогла внушить это тогда, и никто не смог. Потому что я сама себя поставила на третье место, а было два места. И когда ты в мыслях проигрываешь всем, это невозможно собрать.

И я с этим боролась. Вот у меня был 2015-й, а потом я опять в эту яму попала. Два года с этим боролась, пока не выучила тройной аксель и поняла, что с ним уже есть шансы что-то выигрывать», — сказала Туктамышева в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале.