Камила Валиева рассказала о своих лучших друзьях

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева ответила на вопрос о своих лучших друзьях.

«Это Ева Уварова, с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь. Иногда бывает, что ты приходишь после тренировки, понимаешь, что они заняты, они тоже очень востребованные люди в своей профессии, и тебе просто не с кем пройтись, погулять где-нибудь или поговорить и так далее», — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».

Напомним, сегодня стало известно, что Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Монголии, об этом сообщил официальный сайт ледового дворца спорта Steppe Arena в Улан-Баторе (Монголия), шоу пройдёт с участием российских чемпионов по фигурному катанию и запланировано на два дня — 6 и 7 мая.