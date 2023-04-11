Камила Валиева рассказала о своих лучших друзьях

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева ответила на вопрос о своих лучших друзьях.
«Это Ева Уварова, с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь. Иногда бывает, что ты приходишь после тренировки, понимаешь, что они заняты, они тоже очень востребованные люди в своей профессии, и тебе просто не с кем пройтись, погулять где-нибудь или поговорить и так далее», — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».
Напомним, сегодня стало известно, что Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Монголии, об этом сообщил официальный сайт ледового дворца спорта Steppe Arena в Улан-Баторе (Монголия), шоу пройдёт с участием российских чемпионов по фигурному катанию и запланировано на два дня — 6 и 7 мая.
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