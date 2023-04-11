Камила Валиева: не нужно обесценивать труд подростка
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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева поделилась мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании.
«Мне скоро исполнится 17 лет, и это тот возраст, с которого уже скоро будут допускать до взрослых соревнований. И как человек, который выступал с 15 лет, могу сказать, что в этом юном возрасте есть очень тяжёлые моменты. Не нужно обесценивать труд подростка. Да, ему чуть легче, чем, например, мне сейчас в 17. Но там другие трудности», — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».
Напомним, с лета 2022 года в фигурном катании был официально поднят возрастной ценз. Фигуристка Камила Валиева принимала участие в Олимпиаде в Пекине в 15-летнем возрасте, чего сейчас произойти не может.
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