Камила Валиева раскрыла историю создания показательного номера «Уэнсдей»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева рассказала историю создания показательного номера «Уэнсдей», который спортсменка представила в декабре 2022 года на льду в Красноярске после чемпионата России — 2023.
«Это был декабрь прошлого года, и я просто поняла, что нужна новая показательная программа. И как раз только-только вышел этот сериал и набрал дикую популярность. Тогда я подъехала к Даниилу Марковичу, говорю: «Мы же всё равно думаем, что же нам поставить» — и попросила попробовать поставить «Уэнсдей». Даниил Маркович сказал: «Давай, без проблем». Этери Георгиевна тоже согласилась, и всё получилось!
Мы же каждый день катаем наши программы. Ту же «Уэнсдей» мы накатывали долго, и я постоянно что-то добавляла от себя. В каких-то моментах Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем говорили: вот здесь хорошо – вот это запомни, вот здесь не очень, давай-ка по-другому сделаем», — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».
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