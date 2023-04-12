Валиева: нас не отпустят, если мы просто скажем: «Мы устали»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева раскрыла некоторые детали тренировочного процесса в группе у Этери Тутберидзе.

«Как мы можем тренироваться и не говорить, что мы устали? Нас не отпустят, если мы просто говорим: «Мы устали», — нам скажут: «Супер, молодцы! А теперь давайте-ка ещё раз на усталости», — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».

Напомним, вчера стало известно, что Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Монголии, об этом сообщил официальный сайт ледового дворца спорта Steppe Arena в Улан-Баторе (Монголия), шоу пройдёт с участием российских чемпионов по фигурному катанию и запланировано на два дня — 6 и 7 мая. В числе участников шоу заявлены также олимпийские чемпионы в команде Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.