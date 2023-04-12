Камила Валиева: мне приятно, когда в зале сидит моя мама

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о том, насколько велика роль ее мамы Алсу в яркой спортивной карьере.

«В детском возрасте она меня на всякие дополнительные занятия отправляла. Я же ходила даже во МГАХ на подготовительные занятия, на танцы, на актерское мастерство. Без нее очень многое в моей жизни не получилось бы. Очень хочу ее поблагодарить. Мама, спасибо, спасибо, спасибо и еще раз спасибо!

Она очень трепетно относится к тому, как я выгляжу и в обычной жизни. А когда мы выбираем костюмы, она будет до последнего предлагать свое, даже если тренерский штаб немного по-другому видит картинку.

Мама всегда спрашивает: «Нужна ли я тебе сейчас в момент подготовки к старту?» Но стараюсь немного отделиться от неё, потому что не должно быть привычки к маме. Мы всё равно вырастаем…

Но все равно, мне, конечно, приятно, когда в зале моя мама сидит, что она пришла, посмотрит, порадуется за меня, поддержит. И всё равно учусь самостоятельности и всё стараюсь делать сама. Крашусь сама, собираюсь сама и как-то мне от этого спокойнее становится », — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».