Камила Валиева: мне приятно, когда в зале сидит моя мама

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о том, насколько велика роль ее мамы Алсу в яркой спортивной карьере.
«В детском возрасте она меня на всякие дополнительные занятия отправляла. Я же ходила даже во МГАХ на подготовительные занятия, на танцы, на актерское мастерство. Без нее очень многое в моей жизни не получилось бы. Очень хочу ее поблагодарить. Мама, спасибо, спасибо, спасибо и еще раз спасибо!
Она очень трепетно относится к тому, как я выгляжу и в обычной жизни. А когда мы выбираем костюмы, она будет до последнего предлагать свое, даже если тренерский штаб немного по-другому видит картинку.
Мама всегда спрашивает: «Нужна ли я тебе сейчас в момент подготовки к старту?» Но стараюсь немного отделиться от неё, потому что не должно быть привычки к маме. Мы всё равно вырастаем…
Но все равно, мне, конечно, приятно, когда в зале моя мама сидит, что она пришла, посмотрит, порадуется за меня, поддержит. И всё равно учусь самостоятельности и всё стараюсь делать сама. Крашусь сама, собираюсь сама и как-то мне от этого спокойнее становится », — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».
- 12 апреля 2023
-
00:43
-
00:30
- 11 апреля 2023
-
22:29
-
22:17
-
21:54
-
20:06
-
15:39
-
14:55
-
14:52
-
14:30
-
14:12
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
13:09
-
12:50
-
11:53
-
11:44
-
11:31
-
11:15
-
00:17
- 10 апреля 2023
-
23:41
-
20:17
-
19:39
-
19:21
-
18:17
-
17:54
-
17:33
-
15:04
-
09:31
-
08:30
-
00:39
-
00:25