Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева: точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера

Камила Валиева: точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева поделилась мыслями о получении образования и предстоящем поступлении в университет.

«Точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера и потом уже, когда мне будет лет 20, я надеюсь, что хоть чуть-чуть пойму, чем я ещё хочу заниматься, и, возможно, буду получать второе образование.

Мне, например, нравится сниматься в клипах, мне интересна актёрская деятельность. Я принимала участие в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской. Очень хотелось бы попробовать себя и в этом направлении», — рассказала Валиева в интервью «КП-Спорт».

Напомним, вчера стало известно, что Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Монголии, об этом сообщил официальный сайт ледового дворца спорта Steppe Arena в Улан-Баторе (Монголия), шоу пройдёт с участием российских чемпионов по фигурному катанию и запланировано на два дня — 6 и 7 мая.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023