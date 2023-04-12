Олимпийским чемпионкам Дюамель и Вирту запрещён въезд в Россию
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Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Канады. В частности, под санкции попали спортсмены, в том числе олимпийские чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесса Вирту. Всего закрыт въезд для 333 граждан Канады.
В заявлении ведомства указано, что данная мера введена «в ответ на враждебные действия Оттавы» и касается лиц, «причастных к распространению в стране оголтелой русофобии».
Ранее Меган Дюамель, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, и Тесса Вирту, чемпионка Олимпийских игр 2010 и 2018 годов, наряду с другими канадскими атлетами подписали письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады 2024 года в Париже.
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