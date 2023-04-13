Видео ритм-танца американцев Чок и Бэйтса, побивших мировой рекорд на командном ЧМ

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс стал первым по итогам ритм-танца на командном чемпионате мира в Токио. Дуэт из США набрал 93,91 балла, тем самым установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в данной дисциплине.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом ритм-танца Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса:

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный кубок мира — 2023. Токио (Япония). Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 93,91 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 90,90.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 88,37.

Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13—16 апреля без участия российских фигуристов, которые отстранены от международных соревнований из за ситуации на Украине.