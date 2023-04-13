Соучредительница центра «НеТерпи» объяснила, как насилие влияет на детей-спортсменов

Соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи» психолог Ксения Иванова объяснила, как насилие влияет на детей-спортсменов.

«Очень по-разному. Ребёнка легко сломать психологически, и это может иметь очень разные последствия. Я помню пример Юлии Липницкой: у неё была очень жёсткая школа жизни в спорте и в итоге у неё развилось очень сильное расстройство пищевого поведения. Детской психике очень сложно справиться с насилием, поэтому последствия могут быть самыми разными, вплоть до агрессии к сверстникам, самоповреждающего поведения и суицида. Все эти истории про подростковые бунты — это и спортсменов тоже касается. Тем более если встречаться с насилием каждый день, быть в этих тисках…

На них и так очень большая ответственность, нагрузка из-за того, что они тренируются несколько раз в день. Соревнования — тоже сложная для психики ситуация, это постоянное сравнение себя с другими. А если на это всё накладывается насилие, то последствия могут быть самыми разными», — сказала Иванова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.