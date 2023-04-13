Малинин выиграл короткую программу у мужчин на командном ЧМ, Грассль — шестой

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем короткой программы в мужском одиночном катании на командном чемпионате мира в Токио (Япония).
По итогам проката победитель набрал 105,90 балла. Второе место занял представитель Южной Кореи Ча Джун Хван (101,33). Третьим стал француз Кевин Аймоз (100,58).
Фигурное катание. Командный кубок мира — 2023. Токио (Япония). Мужчины. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 105,90 балла.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 101,33.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 100,58.
4.Джейсон Браун (США) – 95.61.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 92.82.
6. Даниэль Грассль (Италия) – 89.81.
Напомним, соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13–16 апреля без участия российских фигуристов, которые отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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