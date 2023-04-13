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США лидируют в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию, Южная Корея — 2-я

США лидируют в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию, Южная Корея — 2-я
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Завершился первый день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио (Япония). По его итогам в общем зачёте лидирует сборная США.

Американские фигуристы принесли в копилку своей команды 50 очков. Представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец, а Илья Малинин стал первым в короткой программе у мужчин. Второе место в зачёте занимает сборная Южной Кореи, представительница которой Ли Ха Ин победила в короткой программе у женщин.

В пятницу пары выступят с короткими программами, а танцоры и одиночницы покажут произвольные.

Фигурное катание. Командный ЧМ-2023. Токио (Япония). Общий зачёт

1. США — 50 очков
2. Южная Корея — 39.
3. Япония — 36.
4. Франция — 34.
5. Италия — 28.
6. Канада — 26.

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