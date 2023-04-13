США лидируют в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию, Южная Корея — 2-я

Завершился первый день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио (Япония). По его итогам в общем зачёте лидирует сборная США.

Американские фигуристы принесли в копилку своей команды 50 очков. Представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец, а Илья Малинин стал первым в короткой программе у мужчин. Второе место в зачёте занимает сборная Южной Кореи, представительница которой Ли Ха Ин победила в короткой программе у женщин.

В пятницу пары выступят с короткими программами, а танцоры и одиночницы покажут произвольные.

Фигурное катание. Командный ЧМ-2023. Токио (Япония). Общий зачёт

1. США — 50 очков

2. Южная Корея — 39.

3. Япония — 36.

4. Франция — 34.

5. Италия — 28.

6. Канада — 26.