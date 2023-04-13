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Семененко объяснил, почему в его шоу-номере поучаствовали Акатьева и Петросян

Семененко объяснил, почему в его шоу-номере поучаствовали Акатьева и Петросян
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, почему в его номере на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге поучаствовали фигуристки Софья Акатьева и Аделия Петросян.

«Была мысль повторить программу в первоначальном виде на шоу в Санкт-Петербурге и Москве, но отказались – сложно. Я предложил участие Соне Акатьевой и Аделии Петросян. Алексей Николаевич и Этери Георгиевна поддержали идею, и, кажется, получилось хорошо. С участием девочек программа заиграла по-новому, они большие молодцы – за такое короткое время выучили непростую хореографию и сделали всё на ура», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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