«Сравнивать не могу». Семененко — о разнице между шоу Тутберидзе, Плющенко и Авербуха
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко поделился мнением о разнице между шоу Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха.
«Сравнивать не могу, потому что раньше я участвовал только в отдельных шоу, в туре по многим городам я участвую впервые. Для меня это новый опыт и в плане фигурного катания, и в плане общения. На тренировках, выступлениях мы все делаем свою работу, стараемся, чтобы всё получилось, чтобы зритель был доволен. А после выступлений c ребятами часто собираемся или погулять, посмотреть новые места, или посидеть пообщаться, поиграть в Alias, Uno, карты. Всё здорово – и работа, и отдых», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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