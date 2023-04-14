Соучредительница центра «НеТерпи» объяснила, почему некоторые тренеры применяют насилие

Соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи» психолог Ксения Иванова объяснила, почему некоторые тренеры применяют насилие по отношению к спортсменам.
«Это опять же про разговор, что надо начинать с себя. Скорее всего, их так воспитывали. Часто тренеры — это тоже бывшие спортсмены, и им кажется: «Если я вырос у хорошего тренера, и он меня так воспитывал, значит, и я должен так воспитывать». Скорее всего, и детей своих они так же воспитывают. Это то, что они переняли из своего опыта, это то, как принято, по всей видимости, во многих видах спорта воспитывать и тренировать детей. Просто никто не задаётся вопросом всерьёз: а как можно иначе?
Я надеюсь, что такие случаи подтолкнут в том числе и тренеров к мысли о том, что вообще-то есть другие инструменты. И в этом смысле мы в центре ждём и тренеров. Если они хотят как-то по-другому взаимодействовать с детьми, мы готовы со своей стороны помочь им найти другие инструменты воспитания с точки зрения психологии», — сказала Иванова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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