Безупречное исполнение короткой программы Ильи Малинина на командном ЧМ-2023

Американский фигурист Илья Малинин уверенно откатал короткую программу в мужском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония). Малинин исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп и тройной аксель во второй половине программы, получив хорошие надбавки за каждый элемент. Илья получил за свой прокат 105,90 балла и принёс своей команде максимальное количество очков.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2023. Токио (Япония)

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 105,90.

2. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 101,33.

3. Кевин Аймоз (Франция) – 100,58.

4. Джейсон Браун (США) – 95,61.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 92,82.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 89,81.