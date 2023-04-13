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Безупречное исполнение короткой программы Ильи Малинина на командном ЧМ-2023

Безупречное исполнение короткой программы Ильи Малинина на командном ЧМ-2023
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Американский фигурист Илья Малинин уверенно откатал короткую программу в мужском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония). Малинин исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп и тройной аксель во второй половине программы, получив хорошие надбавки за каждый элемент. Илья получил за свой прокат 105,90 балла и принёс своей команде максимальное количество очков.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2023. Токио (Япония)
Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 105,90.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 101,33.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 100,58.
4. Джейсон Браун (США) – 95,61.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 92,82.
6. Даниэль Грассль (Италия) – 89,81.

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