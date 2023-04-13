Фигурист Федотов: надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»

13-летний Арсений Федотов неожиданно заявил, что его любимым видом отдыха является футбол.

Ученик Этери Тутберидзе в минувшем сезоне выиграл первенство страны и финал Гран-при России среди юниоров.

«Планов на новые программы пока что нет, нет идей. В отпуск идти планирую: может быть, в Сочи, может быть, в Турцию. Мой самый любимый вид отдыха — играть в футбол. Мой рекорд игры — часов шесть. Позиция? Нападающий, конечно. Любимый футболист — Лео Месси. Есть ли его автограф? Нет, но будет обязательно. Где планирую взять? Пока не знаю. Может, в «Барселоне». Надеюсь, он вернётся туда.

Футбол или фигурное катание? Заниматься фигурным катанием, конечно же, но футбол мне тоже нравится. За кого болею в России? За «Спартак». Но я больше европейский футбол смотрю», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.