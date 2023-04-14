Психолог рассказала, какую ответственность должны нести тренеры за насилие над детьми

Соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи» психолог Ксения Иванова рассказала, какую ответственность должны нести тренеры за насилие над детьми.
«Есть, во-первых, закон. Если мы говорим про сексуализированное насилие по отношению к детям, то это, естественно, тюрьма и недопуск вообще ни к каким детям. Что касается других случаев, где-то это административное нарушение. Если это не физическое насилие, а эмоциональное, то это может уже решать ассоциация или спортивное сообщество, в котором состоит тренер. Должны быть прописаны наказания, соразмерные содеянному. Если человек повышает голос, и родители на это жалуются, можно как-то работать с этим, например, дать отпуск и предписать работу с психологом. Если это физическое насилие, то это, конечно, сразу надо пресекать. Моё мнение: нужно отстранять тренеров, которые бьют детей», — сказала Иванова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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