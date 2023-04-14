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Психолог рассказала, какую ответственность должны нести тренеры за насилие над детьми

Психолог рассказала, какую ответственность должны нести тренеры за насилие над детьми
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Соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи» психолог Ксения Иванова рассказала, какую ответственность должны нести тренеры за насилие над детьми.

«Есть, во-первых, закон. Если мы говорим про сексуализированное насилие по отношению к детям, то это, естественно, тюрьма и недопуск вообще ни к каким детям. Что касается других случаев, где-то это административное нарушение. Если это не физическое насилие, а эмоциональное, то это может уже решать ассоциация или спортивное сообщество, в котором состоит тренер. Должны быть прописаны наказания, соразмерные содеянному. Если человек повышает голос, и родители на это жалуются, можно как-то работать с этим, например, дать отпуск и предписать работу с психологом. Если это физическое насилие, то это, конечно, сразу надо пресекать. Моё мнение: нужно отстранять тренеров, которые бьют детей», — сказала Иванова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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