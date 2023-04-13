«Оценки не выставляют — и ладно». Евгения Медведева — о выступлении в ледовых шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своём отношении к выступлению в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Концерты – всё-таки там, где поют. Для меня волнительнее всегда было на соревнованиях выступать. На таких шоу я вообще не переживаю. Оценки не выставляют – и ладно (смеётся). Кто придумал костюм? Я вообще не знала, что делать на эту программу, поэтому к фасону. Я пришла с помощью искусственного интеллекта, чтобы примерно хотя бы понять, что я хочу по цветовой гамме, всё остальное – это работа художника по костюмам. Так что человеческий фактор.
Три года в шоу катаюсь, ничего нового, программы меняются, составы меняются. Шоу есть шоу. Сейчас я сама тренируюсь. На профессионализме выезжаю (смеётся).
Были какие-то серьёзные травмы в карьере? Конечно, нет ни одного спортсмена профессионального, у которого не было бы какой-то серьёзной травмы», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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