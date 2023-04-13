«С куклой тяжелее было». Семененко — о совместном номере с Акатьевой и Петросян

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, куда подевалась кукла, с которой он выступал на турнире шоу-программ.
В ледовом шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» куклу заменяют Евгению Софья Акатьева и Аделия Петросян.
«Куклы больше не будет. Решили отказаться от неё. С девочками сегодня нормально получилось. У нас только в первый день не прям уж получилось синхронно, в тот день начали ставить. Мы и так большие молодцы, что так на ходу, в мире фигурного катания это не особо популярно. Но они всё равно справились. На второй день в Питере вообще, я считаю, очень хорошо было. И сегодня девочки хорошо подготовились, спасибо им, уже были в костюмах. С куклой тяжелее было, там нужно было научить пять человек, чтобы во время блэкаута одеть эту куклу — очень сложный механизм, поэтому решили отказаться. А так вместе с Аделией и Соней можем уже оформить этот номер во всех городах, где будет проходить шоу. Кукла хранится дома, конечно, я с ней не расстался», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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