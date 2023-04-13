Бойкова рассказала, как потеряла Козловского во время шоу Тутберидзе

Чемпионы России 2023 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопросы о занятиях, кроме фигурного катания, о программах на следующий сезон и костюмах для выступлений.

Бойкова: Костюмы мы придумываем вместе всегда.

Козловский: Неправда. Я не участвую.

Бойкова: Неправда, я всегда спрашиваю у моего партнёра. А так вообще в основном я ищу какие-то референсы, скидываю их портной, всем тренерам. Мы всегда выслушиваем пожелания по цветам костюмов, по каким-то определённым элементам декора, и потом совместным творчеством рождаются костюмы.

Козловский: Хочу отметить, что большой вклад в костюмы вносит моя мама, которая ими занимается. Она их сама шьёт и при этом является поставщиком очень классных идей.

Интересы, помимо фигурного катания? Я очень люблю теннис, он даёт мне определённую психологическую разгрузку. Буквально сейчас мы готовились к выступлению, а я смотрел, как Джокович сет играл на «Мастерсе».

Бойкова: Я искала везде Диму, думала, он в раздевалке, а он смотрел теннис.

Козловский: Но я не только теннис смотрел, ещё магистерскую писал. Уже потихоньку сроки подходят, поэтому необходимо уже её завершать. Тема? «Совершенствование методов управления в нефтегазовой отрасли России в условиях современных политико-экономических реалий».

Бойкова: Дальнейшие планы на сезон? На сезон у нас уже программы поставлены. Идеи были, и они воплотились. Намекнуть? Мы будем кататься на льду, и у нас будут красивые костюмы. Кто ставил? Короткую — Николай Морошкин с Валерией Чистяковой, а произвольную — Николай Морошкин и Анжелика Крылова. Это будет ещё один шаг вперёд к нашей большой цели, которую мы пока озвучивать не будем.