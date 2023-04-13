«Коньки надеваю, и этого уже достаточно». Пётр Гуменник — о приметах

Победитель финала Гран-при России – 2023 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник ответил на вопросы журналистов после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло сегодня в Москве.

В шоу Гуменник выступает в необычном образе и катает номер под вокал Тилля Линдеманна из группы Rammstein.

«Есть ли у меня какие-то приметы? Нет, просто коньки надеваю, и этого уже достаточно.

Что интереснее: выступать на шоу или на соревнованиях? Сложно сказать. Везде свой антураж, разный интерес. Хорошо, когда и то есть, и другое.

Долго ли делал макияж для номера? Минут десять. Костюм выбирали долго в разных магазинах», — приводит слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.