Бойкова и Козловский впервые исполнили чистый четверной выброс на глазах болельщиков

Чемпионы России 2023 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский впервые на глазах у публики исполнили чистый выброс в четыре оборота. Это случилось в финале шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло сегодня в Москве.
«Эта девушка только что выехала четверной выброс!» — прокомментировал произошедшее Козловский, показывая на партнёршу.
Бойкова и Козловский впервые попробовали исполнить элементы ультра-си на публике на чемпионате России по прыжкам. Четверной подкрут был оценён только вторым уровнем, а с выброса Александра упала. Во время шоу в Санкт-Петербурге Бойкова и Козловский трижды пытались порадовать домашнюю публику четверным выбросом, но неудачно. В Москве Александра впервые сумела приземлить четверной выброс на публике.
- 13 апреля 2023
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