Евгения Медведева: я не по своей воле перестала соревноваться

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему завершила карьеру.
После Игр-2018 Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Евгения не участвовала в соревнованиях.
«Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это всё равно не помогло. В 18–19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом. Я очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны — без них живётся спокойнее», — приводит слова Медведевой HELLO! Russia.
- 13 апреля 2023
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