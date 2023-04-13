Евгения Медведева: я не по своей воле перестала соревноваться

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему завершила карьеру.

После Игр-2018 Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Евгения не участвовала в соревнованиях.

«Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это всё равно не помогло. В 18–19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом. Я очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны — без них живётся спокойнее», — приводит слова Медведевой HELLO! Russia.