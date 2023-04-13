Медведева: разговоры о моём переходе в сборную Армении не соответствуют действительности

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева развеяла возникающие на протяжении последних пяти лет слухи о её переходе в сборную Армении. А также рассказала, как относится к смене спортивного гражданства.

«На самом деле все разговоры о моём переходе в сборную Армении не соответствуют действительности. Я никогда об этом даже не задумывалась. Я родилась и выросла в России. Эта страна мне дала всё, что я имею на данный момент. Но я не отрицаю свои армянские корни. Может, как-нибудь приедем с ледовым шоу. Мне было бы интересно побывать в Ереване.

А по поводу смены гражданства — это дело каждого. Такое происходит постоянно. В любом виде спорта. Бразильцы играют в футбол за сборную России, кореец Виктор Ан завоевал для нашей страны три золотые медали в Сочи. Американец Вик Уайлд выиграл два золота и одну бронзу на Олимпиаде для России. Я к этому спокойно отношусь, с пониманием. У каждого своя жизнь», — приводит слова Медведевой HELLO! Russia.