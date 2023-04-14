Бойкова предстала в латексном костюме, Камила Валиева выступала в образе Уэнсдей. Фото шоу

13 апреля в Москве состоялось ледовое шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе.
Лучшие фото с шоу «Чемпионы на льду» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, почему выбрали показательную программу про Бэтмена: «Мы его называем «летучий мышанский танец». Мы давно хотели воплотить эту идею… («Особенно Саша!» – перебивает партнёршу Дмитрий). Хотели что-то нетривиальное взять, но при этом всем известное, весёлое и образное. Чтобы точно всем было понятно. Джокера с Харли Квин очень много катали, а вот женщину-кошку с Бэтменом на моей памяти не помню.
Каждый раз на выступлении я переживаю, что костюм разойдётся по швам. Но этого не происходит, слава богу! Переживаю, потому что костюм не особо тянется», – поделилась опасениями Александра Бойкова.
- 14 апреля 2023
-
09:00
-
09:00
-
00:40
- 13 апреля 2023
-
23:45
-
23:16
-
23:04
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:09
-
21:57
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:02
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
17:00