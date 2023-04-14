Бойкова предстала в латексном костюме, Камила Валиева выступала в образе Уэнсдей. Фото шоу

13 апреля в Москве состоялось ледовое шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе.

Лучшие фото с шоу «Чемпионы на льду» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, почему выбрали показательную программу про Бэтмена: «Мы его называем «летучий мышанский танец». Мы давно хотели воплотить эту идею… («Особенно Саша!» – перебивает партнёршу Дмитрий). Хотели что-то нетривиальное взять, но при этом всем известное, весёлое и образное. Чтобы точно всем было понятно. Джокера с Харли Квин очень много катали, а вот женщину-кошку с Бэтменом на моей памяти не помню.

Каждый раз на выступлении я переживаю, что костюм разойдётся по швам. Но этого не происходит, слава богу! Переживаю, потому что костюм не особо тянется», – поделилась опасениями Александра Бойкова.