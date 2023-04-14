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Американцы Фрейзер и Книрим выиграли короткую программу на командном Кубке мира в Японии

Американцы Фрейзер и Книрим выиграли короткую программу на командном Кубке мира в Японии
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Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

Дуэт из США набрал 82,25 балла. Вторыми идут японцы Рику Миура и Рюити Кихара (80,47), замыкает тройку канадская пара Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (70,20).

Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Спортивные пары. Короткая программа

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 82,25 балла.
2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 80,47.
3. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 70,20.
4. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 69,84.
5. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) – 63,60.
6. Хё Джин Чо/Стивен Эдкок (Южная Корея) – 60,55.

Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13-16 апреля.

Фигурное катание. Командный кубок мира 2023. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
14 апреля 2023, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
США
82.25
2
Япония
80.47
3
Канада
70.20
Комментарии
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