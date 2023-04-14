Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американцы Фрейзер и Книрим выиграли короткую программу на командном Кубке мира в Японии

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

Дуэт из США набрал 82,25 балла. Вторыми идут японцы Рику Миура и Рюити Кихара (80,47), замыкает тройку канадская пара Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (70,20).

Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Спортивные пары. Короткая программа

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 82,25 балла.

2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 80,47.

3. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 70,20.

4. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 69,84.

5. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) – 63,60.

6. Хё Джин Чо/Стивен Эдкок (Южная Корея) – 60,55.

Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13-16 апреля.