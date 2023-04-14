Ли Ха Ин выиграла произвольную программу у женщин на командном ЧМ в Японии
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Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин одержала победу в произвольной программе у женщин на командном чемпионате мира в Токио (Япония).
За свой прокат Ли Ха Ин получила 148,57 балла. Второе место заняла действующая чемпионка мира японка Каори Сакамото (145,75), третьей стала ещё одна представительница Южной Кореи Ким Йе Лим (143,59).
Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Женщины. Произвольная программа.
1. Ли Ха Ин (Южная Корея) —148,57 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75.
3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59.
4. Изабо Левито (США) —142,65.
5. Маи Михара (Япония) —131,21.
6. Амбер Гленн (США) —128,46.
Фигурное катание. Командный кубок мира 2023. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
14 апреля 2023, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Ли Ха Ин
Южная Корея
148.57
2
Каори Сакамото
Япония
145.75
3
Ким Йе Лим
Южная Корея
143.59
Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио (Япония) 13-16 апреля.
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