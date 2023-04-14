Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ли Ха Ин выиграла произвольную программу у женщин на командном ЧМ в Японии

Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин одержала победу в произвольной программе у женщин на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

За свой прокат Ли Ха Ин получила 148,57 балла. Второе место заняла действующая чемпионка мира японка Каори Сакамото (145,75), третьей стала ещё одна представительница Южной Кореи Ким Йе Лим (143,59).

Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Женщины. Произвольная программа.

1. Ли Ха Ин (Южная Корея) —148,57 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75.

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59.

4. Изабо Левито (США) —142,65.

5. Маи Михара (Япония) —131,21.

6. Амбер Гленн (США) —128,46.

Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио (Япония) 13-16 апреля.