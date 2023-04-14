Сборная США лидирует в общем зачёте после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию

Завершился второй день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио (Япония). По его итогам в общем зачёте продолжает лидировать сборная США.
Американские фигуристы набрали уже 90 очков. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли в короткой программе спортивных пар, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали первыми в произвольном танце. Второе место в зачёте занимает сборная Южной Кореи (75), представительница которой Ли Ха Ин победила в произвольной программе у женщин. На третьей строчке располагается Япония (74).
Завтра, 15 апреля, соревнования продолжатся произвольными программами спортивных пар и мужчин.
Фигурное катание. Командный ЧМ-2023. Токио (Япония). Общий зачёт
1. США — 90 очков.
2. Южная Корея — 75.
3. Япония — 74.
4. Франция — 60.
5. Италия — 55.
6. Канада — 51.
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