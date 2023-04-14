«Нам неважно, кто будет участвовать». Тарасова — об украинских спортсменах

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на указ властей Украины о запрете украинским спортсменам участия в соревнованиях, на которые будут допущены россияне.
«А нам какое дело? Нам главное, чтобы нас допустили. Если нас допускают, то мы участвуем. Нам неважно, кто будет участвовать», – сказала Тарасова корреспонденту «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее в приказе Министерства молодёжи и спорта Украины был опубликован запрет на участие спортсменов из Украины в соревнованиях, где участвуют российские и белорусские атлеты. Предусматриваются санкции против национальных спортивных федераций в случае невыполнения требований.
Международный олимпийский комитет уже заявил, что правительство Украины не должно решать вопросы допуска спортсменов на соревнования.
- 14 апреля 2023
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
15:35
-
15:05
-
14:57
-
14:40
-
13:07
-
12:46
-
12:33
-
11:02
-
10:32
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
09:00
-
00:40
- 13 апреля 2023
-
23:45
-
23:16
-
23:04
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:09
-
21:57
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35