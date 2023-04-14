«Нам неважно, кто будет участвовать». Тарасова — об украинских спортсменах

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на указ властей Украины о запрете украинским спортсменам участия в соревнованиях, на которые будут допущены россияне.

«А нам какое дело? Нам главное, чтобы нас допустили. Если нас допускают, то мы участвуем. Нам неважно, кто будет участвовать», – сказала Тарасова корреспонденту «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в приказе Министерства молодёжи и спорта Украины был опубликован запрет на участие спортсменов из Украины в соревнованиях, где участвуют российские и белорусские атлеты. Предусматриваются санкции против национальных спортивных федераций в случае невыполнения требований.

Международный олимпийский комитет уже заявил, что правительство Украины не должно решать вопросы допуска спортсменов на соревнования.