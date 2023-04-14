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Видео: неудачный прокат произвольной программы Каори Сакамото на командном ЧМ

Видео: неудачный прокат произвольной программы Каори Сакамото на командном ЧМ
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Двукратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото не сумела выиграть произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония). Сакамото упала с каскада двойной аксель – тройной тулуп и получила за свой прокат 145,75 балла. Это второй результат в произвольной программе после представительницы Южной Кореи Ли Ха Ин.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2023. Токио (Япония)
Женщины. Произвольная программа

1. Ли Ха Ин (Южная Корея) —148,57.
2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75.
3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59.
4. Изабо Левито (США) —142,65.
5. Маи Михара (Япония) —131,21.
6. Амбер Гленн (США) —128,46.

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