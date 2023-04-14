Видео: неудачный прокат произвольной программы Каори Сакамото на командном ЧМ

Двукратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото не сумела выиграть произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония). Сакамото упала с каскада двойной аксель – тройной тулуп и получила за свой прокат 145,75 балла. Это второй результат в произвольной программе после представительницы Южной Кореи Ли Ха Ин.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2023. Токио (Япония)

Женщины. Произвольная программа

1. Ли Ха Ин (Южная Корея) —148,57.

2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75.

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59.

4. Изабо Левито (США) —142,65.

5. Маи Михара (Япония) —131,21.

6. Амбер Гленн (США) —128,46.