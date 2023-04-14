Видео: неудачный прокат произвольной программы Каори Сакамото на командном ЧМ
Поделиться
Двукратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото не сумела выиграть произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония). Сакамото упала с каскада двойной аксель – тройной тулуп и получила за свой прокат 145,75 балла. Это второй результат в произвольной программе после представительницы Южной Кореи Ли Ха Ин.
Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2023. Токио (Япония)
Женщины. Произвольная программа
1. Ли Ха Ин (Южная Корея) —148,57.
2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75.
3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59.
4. Изабо Левито (США) —142,65.
5. Маи Михара (Япония) —131,21.
6. Амбер Гленн (США) —128,46.
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
19:45
-
19:27
-
19:10
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
15:35
-
15:05
-
14:57
-
14:40
-
13:07
-
12:46
-
12:33
-
11:02
-
10:32
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
09:00
-
00:40
- 13 апреля 2023
-
23:45
-
23:16
-
23:04
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:09
-
21:57
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:00
Партнерский контент