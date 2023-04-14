Бойкова и Козловский пожелали Костомарову скорейшей реабилитации
Поделиться
Чемпион России 2023 года российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос, что испытал, узнав о тяжёлом заболевании олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В результате последствий заболевания у фигуриста были частично ампутированы ноги и кисти рук. Сейчас фигурист пришёл в себя, его состояние стабилизировалось, началась реабилитация.
«Вы знаете, Роман — потрясающий человек. Мы общались, мы его знаем, и мы искренне желаем ему скорейшей реабилитации, очень бы хотели его увидеть, чтобы с ним пообщаться», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
21:29
-
21:26
-
21:13
-
21:03
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:18
-
20:06
-
19:45
-
19:27
-
19:10
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
15:35
-
15:05
-
14:57
-
14:40
-
13:07
-
12:46
-
12:33
-
11:02
-
10:32
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
09:00
-
00:40
- 13 апреля 2023
-
23:45
-
23:16
-
23:04
-
22:41
-
22:32
-
22:19
Партнерский контент