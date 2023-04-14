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Бойкова и Козловский пожелали Костомарову скорейшей реабилитации

Бойкова и Козловский пожелали Костомарову скорейшей реабилитации
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Чемпион России 2023 года российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос, что испытал, узнав о тяжёлом заболевании олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В результате последствий заболевания у фигуриста были частично ампутированы ноги и кисти рук. Сейчас фигурист пришёл в себя, его состояние стабилизировалось, началась реабилитация.

«Вы знаете, Роман — потрясающий человек. Мы общались, мы его знаем, и мы искренне желаем ему скорейшей реабилитации, очень бы хотели его увидеть, чтобы с ним пообщаться», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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