«Как Запретный лес в «Гарри Поттере». Бойкова и Козловский — о четверном выбросе

Чемпионы России – 2023 в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как тренировали четверной выброс, который накануне в финале шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» впервые безошибочно исполнили на публике.
Бойкова. Нам потребовалось девять попыток четверного выброса на шоу, чтобы его выехать.
Козловский. Саша сломала некий барьер. В парном катании к четверному выбросу относились как к чему-то запредельному. Если приводить аналогию, это как Запретный лес в «Гарри Поттере». Туда ходить не стоит, но как то знаменитое трио из книг, так и наш дуэт доказал, что туда ходить можно и оттуда даже возможно вернуться.
Мы сделали четверной выброс не просто в рамках тренировочного процесса, мы сделали его в тяжелейших условиях. Без разминки практически. До того, как Саша пошла на три четверных выброса, мы сделали всего лишь одинарный со скоростью в пару километров в час. После чего в полумраке на уже укатанном льду Саша выехала четверной выброс. Это говорит о том, что элемент рабочий, его можно делать, над ним нужно работать. Мы ждём, надеемся, что те люди, от которых зависит выставление оценок, всё-таки сделают справедливую вещь и повысят стоимость элементов ультра-си в парном катании.
Какие эмоции испытали? А вы что, не видели (улыбается)?
Бойкова. Очень классно, что зал так поддерживал всех ребят, все элементы. Зал так закричал, что не было слышно, как закричали мы с Димой, потому что для нас это была цель — сделать четверной выброс на публике. Над чем теперь работать? У нас много над чем есть работать, хотя бы доводить до совершенства эти четверные элементы.
Козловский. Одно дело — четверной сделать элемент разом, а другое дело — интегрировать его в программу. Над этим и будем работать. Мы делали четверной выброс уже третье шоу подряд, и по тому, как она его делала, как приземлялась на одну ногу, я думал: «Саш, пора делать, это уже несерьёзно».
Мы говорили о целях, к которым мы хотим прийти с точки зрения постановок программ к олимпийскому сезону, а четверные элементы — это неотъемлемая часть нашей масштабной программы-2026.
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