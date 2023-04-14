Козловский объяснил, почему они с Бойковой сосредоточились на четверных элементах

Чемпион России 2023 года российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, объяснил, почему они сосредоточились на четверных элементах, а не на параллельном тройном лутце, как их товарищи по группе и основные конкуренты Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«У нас есть элементы, которые мы делать, скажем так, умеем, мы научены их исполнять. Лутц — сложнейший из тройных прыжков, не считая акселя, мы им владеем, мы его делаем. Четверные элементы — мы их изучаем. Здесь большая разница. Если тройные нужно, скажем так, вспомнить, наработать, как в этом сезоне мы сделали с тройным риттбергером, то что касается четверных элементов — они требуют изучения. Первый раз в жизни мы четверной выброс сделали менее года назад. Первую попытку без страховки.

Насколько спортсмены рискуют своим здоровьем в фигурном катании? Мне кажется, что любой спортсмен прекрасно понимает, что в каждом виде спорта есть определённые риски. Травмы — дело случая иногда. Зачастую это некие вещи, которые накапливаются. Работая на высоком уровне, мы прекрасно понимаем, как и наши коллеги, что надо восстанавливаться, реабилитироваться. Огромное внимание мы уделяем своему здоровью и процессу восстановления — массажу, физиотерапии и так далее», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.