Дмитрий Козловский: тренируемся ради крупных турниров, шоу — это приятный бонус
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Чемпион России 2023 года российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал, чем эмоционально отличаются прокаты на соревнованиях и на шоу.
«Наша основная деятельность — это соревнования, мы — в первую очередь про спорт, а не про шоу, и мы тренируемся именно ради крупных турниров. Шоу — это такой приятный бонус, возможность продемонстрировать публике какие-то идеи, которые мы, возможно, никогда не будем интегрировать в наши соревновательные программы. Также это прекрасный способ встретиться с нашими дорогими зрителями в такой разряженной и спокойной для нас психологической атмосфере», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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