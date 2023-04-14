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Акатьева рассказала, чем запомнился для неё первый взрослый сезон

Акатьева рассказала, чем запомнился для неё первый взрослый сезон
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Российская фигуристка, чемпионка России 2023 года в одиночном женском фигурном катании Софья Акатьева поделилась мнением о своём первом взрослом сезоне, а также рассказала о травматичности в спорте.

«Как первый взрослый сезон? Для меня это новый этап в жизни, было волнительно, совсем другой уровень. Очень интересный формат соревнований был в этом сезоне, Кубок Первого канала, турнир шоу-программ — очень интересно, что-то новое.

Где на шоу лучше всего поддерживали? В принципе, везде поддерживают хорошо, поэтому не могу выделить что-то одно.

Насколько травматично фигурное катание? Любой спорт травматичен, нужно осознанно относиться к тренировкам, чтобы на ровном месте не появлялись травмы, хорошо разминаться», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, для Софьи Акатьевой сезон-2022/2023 стал первым взрослым: фигуристке только в этом году исполнится 16 лет. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе в Москве.

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