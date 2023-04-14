Анна Щербакова: сделала каскад первый раз после долгого времени, очень довольна

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова порадовалась, что к шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» сумела восстановить каскад тройной флип — тройной тулуп.

«Мне кажется, что любое шоу — это праздник спорта, фигурного катания, потому что именно это мы и дарим людям, этот праздник. Хочется, чтобы с шоу все уходили заряженные эмоциями.

Вчера было немного тяжеловато, а вот сегодня, честно сказать, первый раз почувствовала, что настолько сильно нервничаю перед выступлением на шоу. Не знаю, с чем это связано, мне сложно вспомнить, когда я так последний раз нервничала. Сама удивлялась от себя, но это привело к хорошим последствиям. Сделала каскад первый раз после долгого времени, так что очень довольна.

На тренировках много разных каскадов прыгаю, но, в основном, отдельно. На тренировках не особо отрабатывала это в программе, просто такой порыв сегодня был, хотелось показать, что он есть. Рада, что справилась, потому что отдельно стабильность есть, а в прокатах — это уже совсем другое. Тем более в такой непростой для меня программе.

Программы корректируются каждый раз под состояние. К соревнованиям всегда стараешься подходить в идеальной форме, а с шоу много переездов, разные арены, стараешься подгадывать под состояние, чтобы каждый день показывать чистый вариант, максимум. Иногда это более простой набор, иногда чувствуешь, что можешь усложниться, как сегодня. Если хочется это сделать — почему нет? Тем более что риск оказался оправдан», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.