Акатьева — о Костомарове: хочется пожелать ему, чтобы он боролся

Российская фигуристка, выступающая в одиночном женском фигурном катании, чемпионка России 2023 года Софья Акатьева выразила поддержку олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, продолжающему оставаться в больнице.

«Я даже не знаю, как комментировать, хочется просто пожелать здоровья, скорейшего выздоровления, чтобы он боролся, сил его родным, чтобы не сдавались», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Роман Костомаров находится в больнице с начала января 2023 года. Спортсмена доставили туда с тяжёлой пневмонией, впоследствии его состояние продолжило ухудшаться. Только в конце марта прозвучали первые оптимистичные новости о здоровье фигуриста. Сейчас Костомаров готовится к протезированию.